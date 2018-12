VN herinnert aan “niet-bindend karakter” van migratiepact

De Verenigde Naties hebben een brief gestuurd aan alle regeringen die het migratiepact onderhandelen. Daarin wordt gewezen op het niet-bindende karakter van het document, dat onze regering onderling sterk verdeelt.

Het migratiepact, een tekst waarin verschillende landen zich engageren om samen te werken op het vlak van migratie, zou op 10 en 11 december worden aangenomen in Marrakech. Maar in verschillende landen ligt het onder vuur, zodat de VN nu nog even de puntjes op de i wil zetten. Onder meer Polen en Oostenrijk kunnen zich niet vinden in de tekst.

In ons land is het pact een splijtzwam tussen N-VA enerzijds en CD&V, Open VLD en MR anderzijds. N-VA wil de tekst niet ondertekenen, de overige partijen zijn er wel voor gewonnen. Eerder lieten de partijen Groen, SP.A en PS al weten dat ze vanuit de oppositie de tekst zullen steunen, maar N-VA waarschuwt voor de val van de regering als de coalitiepartners daarmee akkoord zouden gaan.

“Ver geraakt”

Maria Fernanda Espinosa Garces, de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, heeft vrijdagavond een brief gestuurd naar alle regeringen die het document mee onderhandelen. “Minder dan twee weken voor de conferentie in Marrakech wil ik in herinnering brengen hoe ver we samen zijn geraakt”, schrijft ze daarin.

“Het ‘compact’ is het resultaat van een proces van twee jaar tussen de lidstaten, dat begon met de Verklaring van New York, die als doel had de samenwerking rond internationale migratie te versterken. Het compact is het eerste wereldwijde kader rond internationale migratie, en erkent dat er een allesomvattende aanpak nodig is om de voordelen van migratie te optimaliseren en de risico’s en uitdagingen voor mensen en gemeenschappen in landen van oorsprong, ontvangende landen en transitlanden aan te pakken.”

“Eigen politiek uitwerken”

Verder wijst Garces op het niet-bindende karakter van het document. “Het compact is niet wettelijk bindend en kan door de lidstaten worden gebruikt om hun eigen nationale migratiepolitiek uit te werken. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met alle lidstaten om migratie veilig, ordelijk en uniform te maken.”

Experts

De vraag of ons land dat nu wel of niet voluit zal steunen veroorzaakt al een paar weken zware spanningen in de regering. Dinsdag komen zes experten hun visie geven in het parlement. De kwestie over het niet-bindende karakter zal daarbij zeker aan de orde komen.

In Nederland werd het pact al goedgekeurd, met de duidelijke opmerking dat dit gebeurt omwille van het feit dat het uiteindelijk niet bindend is.