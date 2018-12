Regenachtig maar zeer zacht

De bewolking neemt zaterdag snel toe: rond de middag bereikt een regenzone de kust, en die breidt zich in de namiddag uit naar de rest van het land. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en de 10 of 11 graden over het westen. Dat meldt het KMI.

Het wordt zaterdagavond, en tijdens het eerste deel van de nacht, geleidelijk aan droger, maar het blijft wel zwaarbewolkt. Later tijdens de nacht bereikt, vanaf het westen, een nieuwe regenzone ons land. De temperaturen zijn zeer zacht en de minima, die al ’s avonds bereikt worden, liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen.

Zondag is het eerst zwaarbewolkt met regen. Later wordt het vanaf het westen droger met opklaringen, maar er kunnen ook nog buien tot ontwikkeling komen. Het wordt zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 10 graden in de Hoge Venen en 14 graden in Laag- en Midden- België.

Ook op maandag krijgen we veel bewolking met (stevige) buien en flink wat wind. Er is zelfs kans op enkele donderslagen, maar het blijft zacht met maxima tussen 10 en 13 graden. Op dinsdag krijgen we rustiger weer en wordt het overwegend droog met opklaringen, maar wel wat minder zacht met maxima rond 8 graden in het centrum.

Tijdens het tweede deel van de week krijgen we waarschijnlijk geregeld neerslag en winderig weer. De temperaturen zijn hoger dan gemiddeld, met maxima rond 10 graden in het centrum.