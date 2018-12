VIDEO. Man gewond nadat hij en zoon (15) inbreker overmeesteren Eisden Dorp: "Kogel ging door papa zijn schouder"

Maasmechelen - Vrijdagavond omstreeks elf uur kwamen de uitbater van café-ijssalon Jammeties in Eisden en zijn zoon (15) oog in oog te staan met twee inbrekers. De zoon werd onder schot gehouden, de vader kreeg een kogel door zijn schouder. Het duo slaagde erin één van de twee inbrekers te overmeesteren en in bedwang te houden tot de hulpdiensten arriveerden. De tweede inbreker kon vluchten.

Twee jongemannen drongen via de voordeur de woning aan de Koninginnelaan in Eisden binnen. De bewoners waren op dat moment net tien minuten thuis. De zoon werd onder schot gehouden met een revolver ...