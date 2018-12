“Mijn man zei nog: straks word je minister”

BrusselToen Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten Lydia Peeters (49) deze week belde voor een afspraak, zei haar man nog: straks word je minister. Om te lachen, maar hij kreeg gelijk. Niemand had het zien aankomen, maar Lydia Peeters wordt vanaf 1 januari de nieuwe Vlaamse minister van Energie, Financiën en Begroting. Bovendien trekt ze in mei voor Open Vld de Vlaamse lijst voor Limburg. In het Vlaams Parlement zal Laurence Libert (38) - binnenkort ook schepen voor Open Vld in Hasselt - op 1 januari het zitje van Peeters overnemen.