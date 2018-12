BRUSSEL 296 liter regen. Dat is de achterstand die we momenteel hebben op een normaal jaar. “Onmogelijk dat we dat nog in december rechttrekken”, zegt weerman David Dehenauw. “Het is bijna vier keer zoveel als wat er gemiddeld in die maand valt. 2018 gaat dus heel waarschijnlijk de geschiedenisboeken in als het jaar met het minste aantal regendagen ooit.” En dat is te merken aan ons grondwater. Acht op de tien meetpunten staan zeer laag, wat niet alleen historisch is, maar ook zorgwekkend.