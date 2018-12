De koning is dood, lang leve de koning. Al gaat het in dit geval over de kroonprins, want CD&V heeft Lode Ceyssens aangesteld om Jo Vandeurzen op te volgen als Limburgs lijsttrekker voor de Vlaamse verkiezingen van 26 mei volgend jaar. Partijvoorzitter en Limburgs boegbeeld Wouter Beke gelooft rotsvast in zijn generatiegenoot. “De Limburgse belangen in Brussel verdedigen is en blijft onze topprioriteit”, zegt het duo volmondig.