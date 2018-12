Welke programma’s u zeker moet zien vanavond

Canvas brengt u vanavond ‘Er Was Eens’ waarin het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen centraal staat. Op dezelfde zender vindt u ‘Zie Mij Doen’, een docufilm over mensen met een verstandelijke beperking en hoe zij de wereld ervaren. Op VTM kan u terecht voor ‘Kingsman: The Secret Service’, een komische actiefilm over een genootschap van geheim agenten. En op CAZ kan u ‘Once Upon A Time In The West’ kijken, een meesterwerk van Sergio Leone (en Ennio Morricone).