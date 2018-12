Opnieuw twintig jaar cel voor dertiger die jonge vader uit Neerpelt doodstak op café

Neerpelt - Het Antwerpse hof van beroep heeft Ekrem S. (30) uit Mol vrijdag veroordeeld tot twintig jaar cel voor de doodslag op Johnny Hensen (28) uit Neerpelt. Hij had de twintiger doodgestoken, toen die wilde tussenkomen in een ruzie in café L’Estrade in Mol. Het hof bevestigde de straf die Ekrem S. in eerste aanleg had gekregen, tot grote frustratie van de beklaagde. “Een Belg zou een veel lichtere straf krijgen, maar als Marokkaan moet ik het weer bekopen”, riep hij naar het hof.

Johnny Hensen zat op 30 oktober 2016 met enkele vrienden in café L’Estrade, toen Ekrem S. amok begon te maken. Het slachtoffer wilde de uitbaters helpen om de beklaagde aan de deur te zetten. Ekrem S. haalde echter een groot vleesmes met een lemmet van 17 centimeter vanachter zijn broeksriem vandaan en plantte het wapen in de borstkas van het slachtoffer. Zijn hart werd geperforeerd en hij overleed ter plaatse.

Slachtoffer Johnny Hensen. Foto: rr

Ekrem S. had volgens het hof geen enkele reden om een mes te trekken. “Hij had zich door zijn onaangepast en agressief gedrag zelf in die situatie gebracht. Van uitlokking of wettige verdediging was geen sprake. Als hij met het mes alleen maar wilde afschrikken, dan had hij het ook gewoon kunnen tonen. Er was geen enkele reden om met die kracht en op die vitale plaats te steken. Een totaal onschuldig slachtoffer dat met goede bedoelingen tussenkwam, werd zonder reden om het leven gebracht”, oordeelde het hof.

Ekrem S. kreeg opnieuw de maximumstraf opgelegd: twintig jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. En dat was duidelijk niet naar de zin van de beklaagde. “Is dat nu normaal? Een Belg zou voor dezelfde feiten een paar jaar cel krijgen, maar omdat ik een Marokkaan ben, moet ik het weer bekopen. Het is altijd hetzelfde in België!”