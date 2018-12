Hasselt best uitgeruste stad van Vlaanderen, Riemst en Gingelom scoren onder gemiddelde

Hasselt / Riemst / Sint-Truiden / Gingelom -

De Limburgse gemeenten scoren in Vlaanderen opmerkelijk beter, als het op de aanwezigheid van voorzieningen, zoals scholen, winkels of sporthallen aankomt. Dat blijkt uit een studie over de uitrustingsgraad van de Vlaamse gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant en de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven). Uit de studie blijkt dat geen enkele stad in Vlaanderen beter uitgerust is per inwoner dan Hasselt.