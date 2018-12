Mathias De Clercq (Open Vld) wordt burgemeester in Gent

Mathias De Clercq (Open Vld) wordt de komende zes jaar de burgemeester van Gent. Na wekenlange gesprekken is daarmee duidelijk wie de opvolger van Daniël Termont (sp.a) wordt.

Na anderhalve maand onderhandelen is er een bestuursakkoord bereikt in Gent. Het nieuwe stadsbestuur zou zaterdag voorgesteld worden: een coalitie van Open Vld, het kartel sp.a-Groen en CD&V.

Nieuwe burgemeester

Mathias De Clercq (Open Vld), die tijdens de verkiezingen van 14 oktober de meeste voorkeurstemmen haalde, wordt burgemeester. Volgens Het Laatste Nieuws krijgt zijn partij twee schepenen: Christophe Peeters voor Stadsontwikkeling en Cultuur, en Sofie Bracke voor de zware bevoegdheden Economie, Financiën en Middenstand.

Ook CD&V blijft aan boord, tegen de wil van het kartel. Mieke Van Hecke wordt schepen van Burgerzaken.

Door de goede verkiezingsresultaten krijgt Groen vier schepenen in Gent. Welke bevoegdheden bij wie terechtkomen, is nog niet helemaal duidelijk. Schepen Elke Decruynaere behoudt Onderwijs, Filip Watteeuw houdt Mobiliteit en Openbare Werken.

Mieke Van Hecke (CD&V) bevestigt dat er een akkoord is tussen de vier partijen, maar weerhoudt zich van verdere commentaar. “Dat was zo afgesproken”, zegt ze aan onze redactie. Wel wordt bevestigd dat Mieke Van Hecke de schepenpost van Burgerzaken zal krijgen.

Het kartel SP.A-Groen krijgt zeven schepenposten. Daarvan zijn er vier voor Groen, twee voor SP.A en één schepenpost zal gedeeld worden over zes jaar.

Nota

De vier partijen hebben samen wel al een nota geschreven, waarin onder meer is beslist dat er meer sociale woningen bijgebouwd kunnen worden en dat er ingegrepen zal worden in het verkeer in de Gentse deelgemeenten.

Alle partijen moeten nog een partijbestuur houden over het akkoord. Via Twitter laten Mathias De Clercq en Filip Watteeuw, de kopman van het kartel, weten dat ze om 18 uur meer uitleg zullen geven.