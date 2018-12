N-VA furieus om lek

"De minister van Binnenlandse zaken heeft geen tijd voor dit soort onbenulligheden", zo reageert zijn woordvoerder na het lek van een intern verslag waarin N-VA het migratiepact "promoot."

De N-VA is furieus dat een intern verslag is gelekt waaruit blijkt dat een kabinetsmedewerker van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) geen bezwaar maakte tegen de "noodzakelijke actieve promotie" van het migratiepact "bij derde landen”.

"Een kabinetsmedwerker is toch geen madam Blanche", reageert Jambons woordvoerder boos. "Mensen vormen een mening in de loop van de tijd, discussies evolueren en als dat niet meer kan, dan hebben we een serieus probleem met de democratie. Trouwens, het is nog altijd de minister zelf die de politieke beslissing op het einde neemt."

Het lek - dat moet aantonen dat de N-VA nu haar mening relatief laat heeft bijgestuurd – valt erg zwaar bij de partij. Temeer omdat ze destijds zelf heeft ervaren dat de MR op het laatste moment ook helemaal de kar keerde bij de goedkeuring van de wet op de woonstbetredingen. Een wet die de N-VA erg na aan het hart ligt.

In die wet moest wettelijk vastgelegd worden wanneer de politie na toestemming van een onderzoeksrechter een woning kan betreden waar zich personen bevinden die illegaal in ons land verblijven. Het dossier was alle stappen in de regering al gepasseerd, maar blokkeerde uiteindelijk in het parlement. Vooral omdat de MR onverwacht bezwaar begon te maken. Aanleiding waren de berichten dat de wet ook zou gebruikt kunnen worden tegen vrijwilligers die mensen uit het Maximiliaanpark opvangen. Daardoor kreeg de wet plots een andere politieke betekenis en kon premier Charles Michel (MR) een deel van zijn partij niet meer overtuigen.

"Wij hebben daar toen ook niet moeilijk over gedaan", klinkt het bij de N-VA. Ook Justitieminister Koen Geens (CD&V) – mede-ondertekenaar van de wet – was toen gefrustreerd dat het debat over de wet "vergiftigd" werd waardoor de wet onderaan in de schuif van Michel verdween.