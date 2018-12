Al meer dan dertig jongeren opgepakt die op schattenjacht gingen naar “grot van Ali Baba” in Brusselse rand

Het is een krot met dicht­getimmerde ramen, maar Brusselse jongeren zijn ervan overtuigd dat een leegstaande doktersvilla in Dilbeek de “grot van Ali Baba” is: een woning waar volgens hardnekkige geruchten veel geld te rapen zou zijn. In één week tijd heeft de politie meer dan dertig jongeren opgepakt die probeerden in te breken. “Ik ben het slachtoffer van een waanzinnige stadslegende”, zegt de eigenaar.