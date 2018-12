Mama van slechtziende Laurens (6) richt smeekbede tot Studio 100: “Verdient hij geen even goede plaats als iemand in rolstoel?”

De Grote Sinterklaasshow van Studio 100 is elk jaar een groot succes, maar voor Maureen en haar zoontje heeft de voorstelling meer weg van een strijdtoneel. Telkens opnieuw moet ze knokken voor de slechtziende Laurens (6). “Hoewel hij amper kan zien, is het toch een hele onderneming om een plekje te bemachtigen van waar hij kan meegenieten van het kinderfeest”, vertelt de radeloze mama. Nu wil ze de problematiek voor slechtzienden aankaarten. Nadat onze redactie bij het bedrijf te luisteren ging, werd dan toch een oplossing gevonden.

Op zaterdag 1 december gaan Maureen en haar zoontje naar de Grote Sinterklaasshow in het Antwerpse Sportpaleis. Omdat Laurens (6) ernstig slechtziend is, nam zijn mama al in juli persoonlijk contact op ...