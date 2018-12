De Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy (56) stond vrijdagochtend voor het Antwerpse hof van beroep terecht voor een schietincident met een loodjesgeweer. Omdat hij al levenslang had gekregen, kon geen nieuwe straf worden gevraagd en werd de opslorping gevorderd.

De feiten speelden zich op 1 oktober 2014 af. Hardy had cocaïne gebruikt en stapte in zijn auto, op zoek naar een slachtoffer. Toen hij omstreeks 23 uur in de buurt van de Battelbrug een fietsster opmerkte ...