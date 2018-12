‘Gele hesjes’ zaaien vernieling in Brussel: “Relschoppers waren vooral uit op confrontatie met politie”

Het is oorlog geweest in Brussel. De betoging van de gele hesjes is uitgedraaid op een regelrechte veldslag met de politie. Met heel veel schade als gevolg. Politiewagens in brand gestoken, verkeerslichten gesneuveld, een winkel geplunderd. “De relschoppers waren uit op een confrontatie met de politie”, klinkt het.

Het kat-en-muisspelletje tussen politie en betogers duurde tot in de vooravond. Groepjes bekogelden de ordediensten met stenen en ijzeren staven die ze op bouwwerven verzamelden. De politie antwoordde met het waterkanon en met traangas.

Omdat de toestand helemaal uit de hand dreigde te lopen, werd zelfs versterking ingeroepen van de mobiele eenheid van de politie van Antwerpen.

Foto: Photo News

De schade is enorm. Minstens twee voertuigen van de spoorwegpolitie zijn in brand gestoken. Ook een warenhuis van Carrefour is geplunderd door gemaskerde manifestanten.

“Alles was nochtans rustig begonnen. De meeste betogers kwamen met de trein naar Brussel. Maar in de loop van de middag sloeg de sfeer om en begonnen amokmakers zich onder de manifestanten te mengen. Dit was hetzelfde als wat we deze week gezien hebben in de buurt van Feluy, bij de betoging aan de opslagplaatsen van brandstoffen. Groepjes amokmakers die enkel uit waren op een confrontatie met de politie. Ook nu waren er veel manifestanten uit de regio La Louvière en Charleroi”, zegt een bron bij de politie ons.

De zwaarste veldslag werd geleverd op het kruispunt van de Wetstraat met de Brusselse ring. Betogers stopten hun rugzakken vol stenen waarmee ze de politie bekogelden. Daarop voerde de politie charges uit en vielen rake klappen.

“Mars op de politie”

Zoals vaak bij dit soort betogingen schuiven amokmakers de schuld voor de rellen in de schoenen van de politie. Maar Ilse Van de keere van de Brusselse politie zegt dat de manifestanten de politie bekogelden met allerlei projectielen, onder meer stenen. “Dat motiveerde de beslissing om charges uit te voeren, om de deelnemers uiteen te drijven. Daarna veroorzaakte een projectiel brand in een politievoertuig. De politie zette daarop traangas in. “

Foto: REUTERS

Intussen is de politie volop bezig met mensen te arresteren. Tientallen manifestanten zijn intussen opgepakt, een aantal is gerechtelijk aangehouden en zal mee opdraaien voor de schade.

Een bron bij de politie zegt dat de politie niet had gerekend op zo een veldslag. “De veiligheidszones waren goed afgezet en er waren voldoende manschappen die klaarstonden. Maar dit geweld, daar had niemand op gerekend. We zijn werkelijk bekogeld met alles wat ze vast kregen. Dit was vooral een mars op de politie”, klinkt het.

Wie er nu nog is wordt opgepakt

Vlak voor de start van de avondspits heeft burgemeester Philippe Close (PS) van Brussel beslist dat iedereen die nu nog blijft manifesteren, meteen wordt opgepakt.

Close bevestigt dat meerdere tientallen betogers werden gearresteerd. Volgens de burgemeester begon de toestand uit de hand te lopen toen de manifestanten met voorwerpen begonnen te gooien. De politie, die kalm bleef en de situatie onder controle had, heeft geantwoord met het waterkanon, voegde hij eraan toe.

De burgemeester wees er nog op dat de betoging eerst was aangekondigd en daarna werd geannuleerd. Uiteindelijk werd er geen toestemming gevraagd om te manifesteren. De betoging werd gedoogd, zolang ze in alle kalmte zou verlopen, aldus nog Close.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft het over “onbegrijpelijk geweld tegenover politiemensen die elke dag het beste van zichzelf geven om de samenleving te beschermen. Pure schande.”

‘Gele hesjes’ zaaien vernieling in Brussel. Verkeerslichten worden afgebroken en combi’s in brand gestoken.

Politie-voertuigen gekanteld en in brand gestoken bij protest gele hesjes #vrtnws pic.twitter.com/hlmt9GsjxJ — Pieterjan Huyghebaert (VRT NWS) (@pjhuyghebaert) November 30, 2018

Vanwege een actie van de #gelehesjes zijn de tunnels Kunst/Wet en Madou afgesloten in beide richtingen. De betogers verzamelen zich op het kruispunt tussen de Kunstlaan (#R20) en de Wetstraat (#N3). — PolBru (@zpz_polbru) 30 november 2018

Vanwege een spontane #betoging zijn de tunnels Tervuren, Jubelpark en Wet afgesloten richting Centrum. De betogers verzamelen zich momenteel op het kruispunt tussen de Kunstlaan (#R20) en de Wetstraat (#N3). Dit veroorzaakt verkeershinder. — Verkeersinfo Brussel Mobiliteit (@MobirisNL) 30 november 2018

Vanwege een spontane #betoging zijn de tunnels Troon richting Basiliek en Reyers-Centrum richting Centrum afgesloten voor het verkeer — Verkeersinfo Brussel Mobiliteit (@MobirisNL) 30 november 2018

Kortstondige, rommelige blokkade van het kruispunt Kunstlaan-Wetstraat door mensen met #gelehesjes pic.twitter.com/526rz18yMg — Hendrik Delagrange (@hdela) 30 november 2018

Foto: BELGA

Voorlopig verloopt het protest zonder geweld. De politie is aanwezig om de menigte in toom te houden en de toegang tot de Wetstraat van op het kruispunt Kunst-Wet is afgesloten met dranghekken. Sommige betogers spelen een kat-en-muisspel met de politie en proberen, door op het laatste moment hun hesjes aan te trekken, tevergeefs de ‘neutrale zone’ te betreden.