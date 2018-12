Lydia Peeters volgt Bart Tommelein op als Vlaams minister, Sofie Vandeweerd wordt burgemeester in Dilsen-Stokkem

Brussel / Dilsen-Stokkem - Vlaams parlementslid Lydia Peeters (Open Vld) volgt Bart Tommelein op als Vlaams minister van Begroting, Energie en Financiën. “Onze leuze is ‘gewoon doen’ en Lydia is al vier keer na mekaar burgemeester in Dilsen-Stokkem. Ze doet dat daar ook zeer goed”, zegt Gwendolyn Rutten, voorzitter van Open Vld. Laurence Libert uit Hasselt volgt haar op in het parlement, Sofie Vandeweerd wordt de nieuwe burgemeester van Dilsen-Stokkem. Lydia Peeters zal ook de Vlaamse lijst trekken.

“We willen evenveel mannen als vrouwen in de regering”, zegt Gwendolyn Rutten. En Peeters is een vrouw, dus past ze ook in dit plaatje. Ook bij de volgende verkiezingen wil Rutten meer vrouwelijke lijsttrekkers. Peeters zal voor Limburg ook de Vlaamse lijst trekken. Dat heeft Rutten ook meteen bevestigd. Verder past Peeters volgens Rutten ook goed bij de slogan “gewoon doen”. “Ze zit nu 10 jaar in het parlement en ik ken haar ook als een goede burgemeester. Ze doet dat goed in Dilsen-Stokkem, ze zal dat ook goed doen in de regering.”

“Ik ben woensdag gevraagd”, zegt Peeters. “En ik heb ook meteen ja gezegd.” Peeters is al 18 jaar burgemeester, ze zou normaal gezien in januari voor de vierde keer de sjerp ombinden. Maar dat laat ze nu over aan Sofie Vandeweerd. Peeters heeft maar zes maanden om als minister een steen te verleggen. Ze zit dan ook opgescheept met een moeilijk dossier als dat van de digitale meters. “Ik moet me nog inwerken in de dossiers, mijn eerste stop zal in Oostende zijn. Bij Bart. Maar je kan nu echt niet zeggen dat ik in zes maanden niks kan doen.”

Beloning

Dat ze, na jaren trouwe dienst, vlak voor haar 50ste verjaardag een ministerspost krijgt is voor de ‘stille, hardwerkende backbencher’ Lydia Peeters een mooie beloning. In het Vlaams parlement profileerde ze zich op dossiers als ruimtelijke ordening en deinsde ze er niet voor terug om soms lastige vragen te stellen aan bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V). Zo toonde ze zich erg kritisch voor de zogenaamde ‘betonstop’. In haar eigen gemeente is ze razend populair: ze haalde met haar liberale lijst net geen 35 procent en won nog een zetel bij. Zelf rijfde ze 2.587 voorkeurstemmen binnen.

Peeters wordt geen viceminister-president, het is huidig minister van Cultuur en Media Sven Gatz - momenteel in China - die doorschuift naar de kern. De Maaslandse debutante mag nog enkele maanden als vakminister meedraaien.

Geografie en geslacht

Net als de N-VA maakt Open VLD van het momentum gebruik om haar pionnen te positioneren voor de verkiezingen van mei 2019 (of vroeger, als de regering zou vallen). In enkele provincies ontbrak nog een sterke lijsttrekker, of liever: lijsttrekster, en Limburg was daar één van. Voor het federale niveau is Kamerfractieleider Patrick Dewael een certitude. De Vlaamse lijst werd in 2014 getrokken door ex-minister Marino Keulen, maar inmiddels was het de liberalen beginnen dagen dat ze dringend een paar vrouwen op het schild moesten hijsen.

Niet alleen voorzitster Gwendolyn Rutten, ook federaal vicepremier Alexander De Croo hadden van pariteit al een punt gemaakt: de partij wil evenveel vrouwen als mannen in de regering, en zichtbaar meer vrouwelijke lijsttrekkers naar voren schuiven volgend jaar. In 2014 waren het nog zeven mannen en drie vrouwen, vandaag zitten in Antwerpen twee mannen klaar (Philippe De Backer en Bart Somers), in Oost- en West-Vlaanderen ook al een man (Alexander De Croo en Vincent Van Quickenborne) en in Limburg zoals gezegd Dewael. Vlaams-Brabant ‘compenseert’ een deel dankzij Maggie De Block en Rutten zelf, maar de Vlaamse lijsten moesten ook elders nog wat vrouwelijker kleuren.

Voor Oost-Vlaanderen wordt Carina Van Cauter getipt, die zich terugtrok als kandidaat-gouverneur na een ontluisterend schouwspel, maar haar probleem is dat ze uit dezelfde regio komt als De Croo, namelijk Aalst-Oudenaarde. Ook voor de West-Vlaamse lijst voor de Vlaamse verkiezingen wordt wellicht een vrouw naar voren geschoven - daar lijkt de Brugse Mercedes Van Volcem een kans te maken.

Politiek nest

Politiek werd Lydia Peeters met de paplepel ingegeven. Vader Lambert Peeters had altijd een christendemocratisch etiket - in de jaren 80 was hij trouwens ook even burgemeester van Dilsen-Stokkem - maar hij maakte in de herfst van zijn carrière de overstap naar de liberalen.

Zijn dochter, een advocate van opleiding, was 31 toen ze vanuit het niets burgemeester van de mooie grensgemeente werd, ze was meteen ook de eerste zwangere burgemeester van Vlaanderen. ‘Ik kreeg best met was vooroordelen te maken’, zei ze daar wel eens over. ‘Maar ik heb die stuk voor stuk in de kiem kunnen smoren.’

Burgemeester

De 34-jarige Sofie Vandeweerd zal Lydia opvolgen als burgemeester in Dilsen-Stokkem. Vandeweerd was momenteel schepen van onderwijs, jeugd, kinderopvang, gezin, monumenten en personeel.