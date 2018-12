Je verliest twintig dagen per jaar aan mailen: met deze tips kan je daar iets aan doen

Vandaag, vrijdag 30 november, is het ‘E-mailloze Vrijdag’. Een dag om net iets minder mails te openen én versturen dan gewoonlijk. Want dat is hoogstnodig, blijkt uit onderzoek: niet enkel ons privéleven lijdt onder de onophoudelijke stroom aan berichten, ook onze productiviteit op het werk gaat er op achteruit. “Een werknemer verliest gemiddeld 20 werkdagen per jaar aan nutteloze e-mails”, zegt initiatiefnemer Gunnar Michielssen. Maar hoe krijgen we de controle over onze eigen mailbox? En wat met andere communicatiekanalen zoals Whatsapp of Skype?