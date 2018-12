Stroomvoorspeller.be is weerbericht over groene stroom in Vlaanderen

Brussel Op welk uur van de dag zet u het beste uw (vaat)wasmachine aan of laadt u uw elektrische fiets of auto op? U vindt het allemaal op de Stroomvoorspeller. Die geeft in realtime weer hoeveel groene stroom zonnepanelen en windmolens opbrengen op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau. “Deze nieuw tool is een Europese primeur”, zegt Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld).