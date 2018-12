Met deze kledingtips geef je je billen een boost

Embrace your curves, je rondingen mogen best gezien worden! Je billen in de kijker zetten? Met deze super simpele kledingtips geef je je billen een boost.

Deze prints en kleuren zorgen voor een boost

Je ronde billen in de kijker zetten of je billen net optisch voller laten lijken? Breng je figuur in balans met een print! Hoe groter en drukker de print, hoe meer je curves een boost krijgen. Wees niet bang om een opvallende kleur te dragen. Warme kleuren (aardetinten, rood of kakigroen bijvoorbeeld) en pasteltinten doen wonderen voor je billen.

De juiste jurk of broek

Ook door je taille te benadrukken, komen je billen beter uit. Een aansluitende rok of jurk met een duidelijke taille is dus altijd een goed idee! Items met plooitjes of grove breisels doen er nog een extraatje bovenop. Ook met de juiste broek zet je je billen in de kijker. Een skinny jeans met donkere wassing en ronde achterzakken (die iets meer uit elkaar staan) works like a charm. Een geklede broek (in een dikke of glanzende stof) met rechte pijpen en hoge taille werkt even goed!