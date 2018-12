Casual en toch stijlvol naar het werk of aan de feesttafel zitten? Het is niet nodig om een paar veterschoenen of instappers te dragen onder je pak voor een geslaagde outfit. Zo draag je sneakers onder je kostuum!

Kies het juiste model

Niet elke sneaker staat even stijlvol onder een kostuum. Kies voor een model in een effen kleur (zwart, wit, grijs, bruin of blauw bijvoorbeeld) met niet al te veel opvallende details. Bovendien kies je best voor een sneaker zonder ronde tip, dat staat snel te lomp onder je ensemble. Een laag, iets “gekleder” model staat een stuk chiquer dan een sneaker die iets te veel weg heeft van een typische loopschoen.

Het perfecte kostuum

Een woord moet je in het achterhoofd houden: balans. Is je kostuum al opvallend genoeg? Dan draag je er beter een klassieke veterschoen onder. Een basic kostuum uit katoen of linnen in een neutrale kleur kan dan weer wel! Een broek met iets smallere of rechte pijpen die net boven de enkels stopt, leent zich perfect voor een sneaker.

Zo combineer je

Een overhemd is geen must wanneer je sneakers onder je kostuum wil dragen. Een goed aansluitende T-shirt of coltrui kan zeker bij deze outfit. Last but not least: de sokken. Wanneer het weer het toelaat kies je best voor enkelsokjes. Te koud of op zoek naar een feestelijke look? Opvallende (maar niet overdreven) sokken in hetzelfde kleurenthema als je outfit zorgen voor een verrassende, dressed-up toets.