Yvonne Strahovski, het geheime wapen van ‘The Handmaid’s Tale’

Wat zijn we toch onder de indruk van het tweede seizoen van ‘The Handmaid’s Tale’ , elke woensdag op Canvas. Met nog drie afleveringen te gaan, kunnen we het niet laten de Australische actrice Yvonne Strahovski (36) te overladen met superlatieven. Want met haar vertolking van de nauwelijks te peilen Serena Waterford haalt ze naar onze mening de trofee binnen van actrice van het jaar.

Wanneer kunnen we de woorden ‘het’, ‘zwakke’ en ‘geslacht’ nog gebruiken als we de vrouw willen omschrijven? In deze contreien gelukkig al lang niet meer, want de uitdrukking ...