Trend van het moment: bottines

Sneakers, hoge enkellaarsjes en veterschoenen zijn niet altijd de beste keuze tijdens typisch winterweer. Lekker warme voeten en volledig on-trend? Een woord: bottines!

Waarom ook jij een paar bottines moet hebben

Waarom deze winterschoenen zo populair zijn dit seizoen? Ze zitten niet alleen een stuk comfortabeler dan een schoen met hak, ze zijn ook perfect voor het wisselvallige, Belgische weer. Een model met rubberen zolen (met groeven) heeft een stevig anti-slip effect, ideaal voor gladde oppervlakken dus. Kies voor schoenen uit leder of suède, die kan je moeiteloos waterdicht maken met een aangepaste spray én houden je voeten warm zonder ze te overhitten.

De multitasker van je schoenenkast

Te ‘plomp’ om je figuur te benadrukken? Niet als je kiest voor een model dat niet te strak zit rond je been of voor een kort paar dat nét op je enkel valt. Bottines zijn de trend van het moment omdat ze zo makkelijk te combineren zijn.

Bij stoere winterboots is ‘contrast’ belangrijk. Draag je paar met een strakke skinny jeans of zwierige maxi-jurk, dat maakt je look wat eleganter. Kies voor een panty in dezelfde kleur als je bottines, dat maakt je benen optisch langer. Last but not least: investeer in een paar in een neutrale kleur, dat combineert makkelijker dan een opvallende kleur!