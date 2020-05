Meer dan sportschoenen, personal space en tijd heb je niet nodig voor deze energieke work-out

Zin om te beginnen sporten en zo je hoofd koel te houden bij deze crisis, maar niet om loodzware ‘wondertrainingen’ vanop het internet thuis uit te proberen? Dan is dit filmpje met heel toegankelijke oefeningen misschien net wat je zoekt om toch iets van lichaamsbeweging aan je dag toe te voegen.

Lifestylesite Bright Side is gespecialiseerd in korte ‘5 minutes crafts’-video’s vol hacks die je leven makkelijker maken. Eerder vershceen een filmpje met een creatieve work-out die nauwelijks tijd in beslag neemt (afhankelijk van de oefeningen die je wil doen) en je echt overal kan uitvoeren. De tutorial, die al miljoenen keren is bekeken, is vandaag de dag heel relevant voor wie social distancing hoog in het vaandel draagt. (lees verder onder de video)



De vrouw in het filmpje doet zogenoemde ‘jumping jacks’ op een rots in open lucht, maar elke oefening is perfect te doen in je living. Of zelfs in je bureau. Het enige wat je moet doen? Je sportschoenen aantrekken, er - eventueel - een matje bijnemen en gaan. Wij deden de test en adviseren beginners om er een vijftal oefeningen naar keuze uit te pikken, sets van tien drie keer te herhalen en dat terwijl je favoriete muziek speelt. Instant goed gevoel verzekerd.

*Dit artikel verscheen origineel op 23/11/2018