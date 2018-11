Ter dood veroordeelde VUB-gastdocent Djalali met spoed geopereerd

De Iraanse wetenschapper en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali is afgelopen maandag 19 november in urgentie geopereerd aan een geklemde liesbreuk, dat maakt zijn collega en spoedarts Gerlant Van Berlaer bekend. Na de operatie werd de ter dood veroordeelde Djalali onmiddellijk terug overgebracht naar de gevangenis.

Ahmadreza Djalali en zijn entourage eisten al langer dat de Iraanse wetenschapper medische hulp zou krijgen. Na enkele hongerstakingen was zijn fysieke toestand al langer verzwakt. Afgelopen maandag 18 november werd Djalali dringend geopereerd worden wegens een ingeklemde liesbreuk. Tijdens zijn hospitalisatie mocht hij geen enkel contact met de buitenwereld hebben en werd hij constant bewaakt. “Hij klonk erg erg zwak en ik kon hem nauwelijks horen. Elke beweging doet hem pijn, maar toch is hij nog liever in de gevangenis dan in het ziekenhuis, waar hij continu met handen en voeten was vastgeketend aan bed, ook vlak na de ingreep. Hij mocht niet bellen, niemand zien of spreken, en mocht zelfs nauwelijks naar toilet”, zegt dr. Van Berlaer, die telefonisch contact had met Djalali.

De chirurg die de VUB-gastdocent opereerde wil graag de ingreep opvolgen nu zaterdag 24 november, maar Van Berlaer acht de kans zeer klein dat de Evin gevangenis dat toelaat.

“Zo blijft Iran zijn fundamentele mensenrechten keer op keer schenden. We roepen als collega-artsen onze ministers nogmaals op om hun Iraanse collega’s daarvoor op het matje te roepen”, verklaart Van Berlaer.