Vrouw bevalt in Parijse metro: zoontje mag tot 25ste gratis gebruikmaken van openbaar vervoer

In de metro van Parijs is woensdagavond een vrouw bevallen, zo heeft de krant Le Parisien donderdag gemeld.

De geboorte vond plaats op lijn 6 tussen Raspail en de Place de l’Italie, in het station Glaciére. Het verkeer op die lijn werd tijdelijk stilgelegd, een arts in het metrostel hielp de vrouw Ousmane ter wereld te brengen, wat om 22.40 uur een feit was.

Nadien werd de vrouw naar een ziekenhuis overgebracht.

Volgens de uitbater van de metro, de RATP, stellen moeder en kind het wel. Het jongetje mag tot zijn 25ste gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer in de Lichtstad.