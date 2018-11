Maaseik -

“Toen ik in 2014 naar Sri Lanka verhuisde, deed ik dat samen met mijn toenmalige vriend. Hij had het moeilijk met de mentaliteit hier. Dacht te veel dat alles wel vanzelf zou komen. Sri Lanka is prachtig, maar je moet wel hard werken. We hebben toen een punt gezet achter onze relatie. Ik besloot te blijven. Of ik een relatie zou kunnen hebben met een Sri Lankaanse man? In het begin dacht ik: ‘Niks voor mij.’ Maar hoe langer ik hier nu woon, denk ik soms: ‘Sommigen mogen er best zijn.’” (lacht)