VIDEO. Wandelaars stappen op vulkaan… die plots uitbarst

Voor deze Russische wandelaars werd hun trektocht op de vulkaan Ebeko prompt onvergetelijk. Toen de bende op 27 september bezig was met een trektocht op de vuurspuwende berg, barstte de vulkaan plotseling uit. De wandelaars kwamen op amper enkele meters van een enorme aswolk te staan, maar iedereen bleef ongedeerd.

De vulkaan bevindt zich in de buurt van de stad Severo-Koerilsk, in het noorden van het Russische eiland Paramoesjir. De hele stad werd getroffen door de vulkaan. Overal kwam een laagje as te liggen, en er was ook sprake van geurhinder. De waterstofsulfide die vrijkwam leidde er immers toe dat het er rook naar rotte eieren.

De benarde situatie had gelukkig geen ernstige gevolgen voor de wandelaars. Iedereen kon zonder ongelukken uit de buurt blijven van het gevaar. Het is hoe dan ook een geweldige ervaring die ze met veel trots kunnen doorvertellen aan familie en vrienden, al zullen ze vermoedelijk in het vervolg wel een tweede keer nadenken vooraleer ze zich opnieuw aan zo’n trektocht wagen.