De leukste winter- en kerstmarkten van het land

Verschillende pleinen in ons land worden heel binnenkort weer vrijgemaakt voor tientallen kerstkraampjes en ijspistes. Zin om de kerstsfeer op te snuiven zonder de grens over te steken? Laat je inspireren door dit overzicht van de leukste winterse evenementen.

ANTWERPEN

De Antwerpse wintermarkt is een klassieker en wordt dit jaar geopend met optredens van koren op tien verschillende podia in de stad. Op het einde van de dag kan je naar het Operaplein naar een concert van K’s Choice. Nog tot 6 januari geniet je verder van alle ingrediënten die een kerstmarkt moet hebben.

Wanneer? zaterdag 8 december tot en met zondag 6 januari 2019



Op 9 december vindt in Antwerpen ook de allereerste vegan kerstmarkt plaats op de site van Meatpack. Die wordt georganiseerd door het lokale Vegan Vibes. Hier eet je braadworst en hamburgers, maar dan in een diervriendelijke versie. Ook de souvenirs en cadeautjes bij de veertigtal standhouders zijn volledig vegan. Place to be: Samberstraat 40, open van 11 tot 20 uur.

www.winterinantwerpen.be



MECHELEN

Mechelen houdt je warm

Mechelen houdt je een maand lang warm met allerlei evenementen in eindejaarssfeer. Van 14 tot en met 30 december kan je naar de kerstmarkt aan de Dijle, schaatsen kan je op de Schaatsboot en er zijn maar liefst drie winterbars voor wie houdt van een après-skisfeer of zin heeft in een thema-avondje.

Wanneer? Van 7 december tot en met 6 januari. Check het tijdstip van aparte evenementen op de site.

www.mechelenhoudtjewarm.be

BRUSSEL

In de hoofdstad kan je voor de achttiende keer naar Winterpret, dat in het teken staat van feeëriek licht uit het Hoge Noorden. Nieuw: de hightech ‘Dome’ in de voetgangerszone, waar je audiovisuele shows kunt meepikken. Ook van de partij: de enorme kerstboom op de Grote Markt, het reuzenrad en 250 chalets.

Wanneer? Winterpret van 30 november tot 06 januari 2019

www.plaisirsdhiver.be

LEUVEN

Een van de oudste kerstmarkten van het land ligt in hartje Leuven, waar je volgens de studentenstad “cadeaus vindt die je nergens anders vindt. Of je nu iets leuks zoekt voor in of onder de kerstboom, je bomma, of je hond of kat wil verwennen.”

Wanneer? van woensdag 12 december tot en met zondag 23 december.

leuvensekerstmarkt.com

GENT

Gentse Winterfeesten

De Gentse winterfeesten in de binnenstad zijn volgens het Amerikaanse magazine Forbes “een best kept secret op slechts een uurtje van onze hoofdstad”. Je vindt er meer dan 150 kraampjes met zowel (ambachtelijke) lekkernijen, gadgets en meer om de kerstsfeer compleet te maken.

Wanneer? Van vrijdag 7 december tot en met zondag 6 januari 2019

www.gentsewinterfeesten.be

KORTRIJK

In de West-Vlaamse stad brengt de grote brug over de Leie je naar de vierde editie van de verborgen kerstmarkt in de Kollegestraat nummer 8. Verwacht je aan een feeërieke sfeer, warme drankjes en proevertjes van lokale keukenhelden.

Wanneer? zaterdag 15 december van 14 uur tot 20 uur. Zondag 16 december van 11 uur tot 18 uur.

www.zomervanoverleie.be

OOSTENDE

Winter in het park in de badstad begint al eind november en bundelt verschillende activiteiten in het Leopoldpark, dat een magische make-over kreeg. Je vindt er onder meer een ijspiste (op de vijver), animatie op kindermaat, bars en vijftig kerstkraampjes met delicatessen van over heel de wereld.

Wanneer? van vrijdag 30 november tot en met zondag 6 januari 2019

www.winterinhetpark.be

HASSELT

Winterland Hasselt

Van een reuzenrad en een bezoek van de Kerstman tot een kersttreintje voor kinderen en feestjes: de Limburgse stad heeft het allemaal op deze elfde editie van Winterland. Dagelijks open van 10 tot 22 uur, maar in de Grand Café, de Aspen Lounge en Spiegeltent kan je blijven plakken tot middernacht.

Wanneer? van 24 november tot en met 6 januari 2019

www.winterland.be

BOCHOLT

Als het buiten te koud is, kun je in het Limburgse Bocholt naar de derde editie van de indoor kerstmarkt. Zo’n tachtig standhouders heten je een warm welkom in de Ruiterhal, die een oppervlakte van zo’n drieduizend vierkante meter beslaat. De feestelijk aankleding staat garant voor een winterse sfeer.

Wanneer? op zaterdag 8 en zondag 9 december. Zaterdag van 15 tot 21 uur, zondag van 10 tot 19 uur. Kostprijs: 5 euro.

www.bocholt.be

EUPEN

Weekendje Ardennen gepland en zin in een sfeervolle kerstmarkt? Dan heeft die in Eupen, vlakbij de Duitse grens, heel wat te bieden. Verwacht je aan zeventig kraampjes met handelaren uit eigen land, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje, Polen en Oostenrijk. De kleinsten kunnen op de draaimolen.

Wanneer? van vrijdag 14 tot zondag 16 december 2018. Vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 21.00 uur, zondag van 11.00 tot 20.00 uur.

www.ostbelgien.eu

DURBUY

Dit mag dan wel het kleinste stadje van België zijn, de jaarlijkse kerstmarkt - zeg liever kerstdorp! - in het Parc Roi Baudouin is groots. Tussen de rotsen ligt een markt met ijspiste, Scandinavisch getinte terrassen en bars. Tip: verken ook de kronkelende binnenwegen in het oude stadsgedeelte.

Wanneer? van 23 november 2018 tot en met 6 januari 2019

www.durbuyinfo.be