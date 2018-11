85.000 kinderen omgekomen door honger of ziekte in Jemen

Sinds de uitbraak van de burgeroorlog in Jemen zijn naar schatting 85.000 kinderen jonger dan vijf jaar gestorven door honger of ziekte. Dat zegt de internationale hulporganisatie Save the Children woensdag. “Kinderen lopen hier meer gevaar om dood te gaan van de honger dan door bommen en kogels.”

Volgens de ngo gaat het om een conservatieve schatting, gebaseerd op gemiddelde sterftecijfers voor ernstige acute ondervoeding, waar sinds 2015 volgens de VN 1,3 miljoen kinderen in Jemen mee te maken kregen.

Hongersnood en ziektes zijn nog een grotere bedreiging voor de kinderen in Jemen dan het oorlogsgeweld. “Voor elk kind dat gedood wordt door bommen en kogels, zijn er tientallen die verhongeren en het is volledig te voorkomen”, aldus Tamer Kirolos, de directeur voor Jemen van Save the Children.

“Deze kinderen lijden enorm. Hun vitale organen functioneren steeds langzamer en stoppen er uiteindelijk mee. Hun immuunsysteem is zo verzwakt dat ze erg vatbaar zijn voor infecties. Sommige kinderen zijn zelfs te zwak om te huilen. Ouders zijn niet in staat om iets te doen en moeten toezien hoe hun kinderen wegkwijnen.”

Door de oorlog en de blokkade van Jemen onder leiding van Saudi-Arabië heerst in het land de zwaarste humanitaire crisis ter wereld. Miljoenen mensen lopen het risico om de hongerdood te sterven.

