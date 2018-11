Advocaten maken Trumps antwoorden voor Rusland-onderzoek over

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn schriftelijke antwoorden voor het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 overgemaakt. Dat bericht de Washington Post dinsdag (lokale tijd). Trumps advocaten zouden de antwoorden aan speciaal aanklager Robert Mueller bezorgd hebben.

Eerder verklaarde Trump dat de antwoorden maandag voltooid werden. Trump heeft altijd ontkend dat er sprake was van collusie tussen zijn campagneteam en Rusland. Hij beweert dat het onderzoek een “heksenjacht” is. Bronnen uit de omgeving van Trump verklaarden aan de Washington Post dat de antwoorden geen grote verrassingen bevatten. Er zou niets in staan dat nog niet bekend is.