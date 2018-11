Uitvaart verstoord door hardrockfan

In Feldkirchen (Beieren) heeft een heavy-metal fan de uitvaartplechtigheid van een priester ernstig verstoord. Dat meldt de Duitse religieuze nieuwssite katholisch.de.

De kerk waar de uitvaartplechtigheid plaatsvond was veel te klein voor het grote aantal gelovigen dat kwam opdagen om afscheid te nemen van de geestelijke. Daarom was de uitvaartplechtigheid ook buiten via luidsprekers te volgen. Dat werkte danig op de zenuwen van een hardrockfan in de buurt die uit protest zijn favoriete heavymetalmuziek door de boxen en de openstaande ramen joeg.

Hij ging daarmee resoluut door, ook toen mensen bij hem kwamen aanbellen omdat hij de uitvaartplechtigheid verstoorde. Zelfs de opgetrommelde politie slaagde er niet in de hardrockfan tot andere gedachten te brengen waarop de officier van justitie de brandweer naar het appartement van de man stuurde. De hardrockfan werd opgepakt wegens rustverstoring. Aan de politie verklaarde hij dat hijzelf het slachtoffer werd van geluidshinder.