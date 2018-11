Ontroerend filmpje laat blinde kinderen zien

De Belgische ngo Licht voor de Wereld lanceert vandaag een bijzondere campagne. In het ontroerende filmpje zie je hoe Walakifina, een blind meisje van drie maanden uit Tanzania, dankzij de steun van Licht voor de Wereld haar mama voor het eerst ziet. Maar wat dit filmpje zo uniek maakt is dat je écht mensen helpt door het te bekijken en te delen met vrienden. De sponsors van Licht voor de Wereld schenken namelijk een gekozen bedrag bij elke mijlpaal van een aantal views. En met dat geld kan Licht voor de Wereld weer andere blinde kinderen helpen. Meer info via https://www.aviewforaview.be/.