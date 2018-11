Schietpartij in ziekenhuis Chicago: “Minstens één dader neergeschoten, agent in kritieke toestand”

Bij een schietpartij in een ziekenhuis in Chicago zijn maandagnamiddag (plaatselijke tijd) meerdere gewonden gevallen. Zeker één mogelijke dader zou neergeschoten zijn, zegt NBC News. Ook een agent werd geraakt en verkeert in kritieke toestand.

Rond 15.30 uur kreeg de politie een melding dat er schoten gelost waren op de campus van het Mercy Hospital in de Michigan Avenue in Chicago. Er zouden zeker één vrouw en één agent geraakt zijn. “Onze agent verkeert in kritieke toestand, maar ontvangt ongelooflijke hulp”, aldus politiewoordvoerder Anthony Guglielmi.

“De politie doorzoekt het ziekenhuis. Zeker één potentiële schutter is geraakt”, zegt Guglielmi. Lokale media melden dat patiënten geëvacueerd worden, sommige in rolstoelen. De politie is massaal aanwezig.

De lokale hulpdiensten vragen op Twitter om “de buurt te mijden”. “Zoek een alternatieve route”, luidt het.