washingtonDe rel tussen de Amerikaanse president Trump en CNN-verslaggever Jim Acosta is nog niet voorbij. Het Witte Huis heeft Acosta per brief laten weten dat zijn toegangspas tot het Witte Huis weer zal worden ingetrokken zodra de door een rechter uitgesproken voorlopige schorsing van het intrekken van de accreditatie voorbij is. En dat is volgende week.