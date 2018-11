Waarom er in Limburg "niemand wakker ligt van het Zwarte Pietendebat"

Hasselt -

Terwijl de intocht van de Sint in Nederland tot rellen leidde en de politie verschillende heetgebakerde pro-Zwarte Pietdemonstranten oppakte, lijkt er in Limburg amper iemand wakker te liggen van het hele debat. Dat de Sint in Hasselt zijn roetpieten alweer verving door traditionele, zwarte knechten, passeerde zelfs geruisloos. “Jammer, want Sinterklaas zou een feest voor álle kinderen moeten zijn”, vindt antropologe en Zwarte Pietenexperte Bambi Ceuppens.