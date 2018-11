Europese ministers geven fiat voor ontwerpakkoord Brexit

De ministers van Europese Zaken van de 27 lidstaten hebben maandagochtend in Brussel hun steun gegeven aan het ontwerpakkoord over het Britse vertrek uit de Europese Unie.

“De eerste moeilijke stap is gezet. We hebben onze eenheid bewaard”, verklaarde de Oostenrijkse minister Gernot Blümel na afloop van de vergadering. Bedoeling is dat ook de staatshoofden en regeringsleiders zondag op een buitengewone top in Brussel hun schouders onder de deal zullen zetten.

Wel moet voordien nog een overeenkomst worden bereikt over een eventuele verlenging van de overgangsperiode. De Britten verlaten de EU eind maart 2019, maar er is meteen een overgangsperiode voorzien tot eind 2020 waarin ze deel blijven uitmaken van de Europese douane-unie en de eenheidsmarkt.

Volgens de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier maakte geen enkele minister maandag bezwaar tegen het principe van een mogelijke verlenging van die overgangsperiode, maar die moet volgens hem dan wel beperkt worden in de tijd om een al te lange periode van onzekerheid te vermijden.

Intussen kijkt iedereen in Brussel met argusogen naar Londen, waar de deal vorige week bijzonder kritisch werd onthaald door de oppositie en een deel van de achterban van de fragiele conservatieve premier Theresa May. Het doet grote twijfels rijzen over de goedkeuring van het akkoord in het Britse parlement.

“Meer dan ooit moet iedereen nu kalm blijven en focussen op de noodzaak voor Groot-Brittannië om de Europese Unie op een geordende wijze te verlaten”, waarschuwde Barnier. Hij beklemtoonde dat een geordend Brits vertrek met een deal de weg moet bereiden voor een ambitieus partnerschap voor de toekomst.

De Europeanen en de Britten moeten tegen zondag immers ook nog een politieke verklaring aannemen over de toekomstige relaties die beide partijen op domeinen als handel, defensie en veiligheid willen uitbouwen na het verstrijken van de overgangsperiode.