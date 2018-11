“Vondst Picasso was publiciteitsstunt van Belgische theatermakers”

De pasteltekening “Tête d’Arlequin” werd in 2012, samen met zes ander werken gestolen uit de Kunsthal in Rotterdam Foto: rr

Een publiciteitsstunt, meer was de “vondst” van een in 2012 gestolen werk van Picasso in Roemenië blijkbaar niet. Een stunt bovendien van het Antwerpse theatergezelschap BERLIN. Dat schrijft de Nederlandse zender NOS zondag op zijn website.

De theatermakers Yves Degryse en Bart Baele zouden dat in een brief hebben laten weten aan de vinders van de “Picasso”, de Roemeense schrijfster Mira Feticu en de Nederlandse journalist Frank Westerman. De stunt zou een onderdeel zijn van hun voorstelling “True Copy”, die donderdag in première is gegaan in Antwerpen. Het stuk gaat over de Nederlandse meestervervalser Geert Jan Jansen.

“Spijt ons”

De theatermakers schrijven nog dat het niet de bedoeling was dat Feticu en Westerman naar Roemenië zouden gaan. “Helaas is het anders gegaan en dat spijt ons.” Ze willen de vinders graag op korte termijn ontmoeten.

Op de website van BERLIN staat intussen ook een bericht over de stunt. “De voorstelling (True Copy, red.) draait rond het bewogen leven van de vervalser en de daarbij horende vraag wat de waarde van waarheid is”, zo staat er. “Een onderdeel van deze voorstelling hebben we de afgelopen maanden in alle stilte voorbereid. Doel was om de Tête d’Arlequin van Picasso terug te brengen.” Het gezelschap belooft nog binnen enkele dagen meer uitleg te geven.

Experts betwijfelden al dat het om de echte Picasso zou gaan.

De pasteltekening “Tête d’Arlequin” werd in 2012, samen met zes ander werken gestolen uit de Kunsthal in Rotterdam. De daders waren Roemenen die de schilderijen meenamen naar hun land. De doeken zijn nooit teruggevonden, een deel werd verbrand.