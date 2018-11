Nieuw aanrijdingsincident in Frankrijk, “Gele hesjes” richten politieke beweging op in ons land

In Frankrijk is er zondag opnieuw een incident geweest met een autobestuurder tijdens de betogingen tegen de hoge brandstofprijzen. Een manifestant raakte zwaargewond. Ondertussen hebben de “Gele hesjes” in ons land aangekondigd dat ze een politieke beweging oprichten.

Nabij Saint-Quentin, in het noordelijke departement Aisne, wilde een autobestuurder een versperring van betogers doorbreken. Daarbij reed hij een betoger aan, die volgens een getuige een 15-tal meter werd meegesleurd. Het slachtoffer raakte zwaargewond, onder meer aan het hoofd, maar verkeert niet in levensgevaar. De bestuurder vluchtte weg en wordt opgespoord.

Zaterdag was een demonstrante omgekomen in het departement Savoie, nadat een autobestuurster in paniek gas had gegeven. De vrouw wordt vervolgd voor opzettelijk geweld met een wapen (haar auto, red.) zonder het oogmerk te doden, maar met de dood tot gevolg. Dat heeft het parket van Chambéry zondag aangekondigd.

Er vonden zaterdag over heel Frankrijk meer dan 2.000 acties plaats waaraan 287.710 mensen deelnamen. Daarbij vielen meer dan 400 gewonden, van wie zeker 15 ernstig, bij allerlei incidenten tijdens betogingen van de “gilets jaunes” (gele hesjes).

Ook in Bulgarije wordt er geprotesteerd tegen de hoge brandstofprijzen. Duizenden Bulgaren wierpen zondag wegblokkades op op de belangrijkste wegen en aan grensposten met Turkije en Griekenland. Zowat 2.000 ordehandhavers werden ingezet om de orde te herstellen.

Claude Gilles Foto: BELGA

Politieke beweging

Die “gilets jaunes” richten in ons land een politieke beweging op met het oog op de federale verkiezingen van mei. Zo heeft woordvoerder Claude Gilles van de burgerbeweging zondag verklaard aan een actie voor het depot van Proxifuel in Wierde (Namen).

Na vier dagen actievoeren op verschillende plaatsen in Wallonië hebben de manifestanten beslist om een volgende stap te zetten. Verschillende vertegenwoordigers van de beweging zijn het eens geraakt om een politieke beweging op te richten onder de naam Mouvement Citoyen Belge (Belgische burgerbeweging). Het doel is deel te nemen aan de komende parlementsverkiezingen in mei.

“Het wordt geen partij, maar een burgerbeweging van verzet”, licht Claude Gilles toe. “Iedereen wilde dat er iets na deze acties zou blijven, en dat zal dus het geval zijn. We zullen de stem zijn van de burgers die er genoeg van hebben en aan het einde van hun Latijn zijn. We pleiten voor het referendum en eisen dat de burger aan de basis ligt van de Belgische politieke reflectie.”

Mogelijk moet men al meteen op zoek naar een andere naam, aangezien er twee jaar geleden al een Mouvement Citoyen Belge werd opgericht. De stichter, Patrick Boland, uitte zijn ongenoegen over de gang van zaken in een reactie aan Belga: “Ik verneem dat ze deze naam willen gebruiken, maar dat kan niet, want wij hebben hem geregistreerd”. Hij sluit een toenadering met de beweging niet uit: “Ik heb niets tegen hen, ze kunnen me contacteren en we kunnen praten”.

“We wisten niet dat een partij deze naam al gebruikte”, erkende Tony Deloyer, een woordvoerder van de Belgische “gele hesjes”. “We gaan ons buigen over een andere naam. Onze krachten bundelen kan ook een goed idee zijn”, voegde hij eraan toe.