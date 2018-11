Groep hyena’s valt soortgenoot aan in Beekse Bergen

Een mannelijke hyena is zwaargewond geraakt na een aanval in het Nederlandse safaripark de Beekse Bergen, net over de grens met België. Het dier kon geen kant op, toen de vrouwelijke hyena’s hem te lijf gingen. De gruwelijke beelden van de aanvaring gaan razendsnel viraal.

De mannelijke hyena was nog maar net nieuw in het verblijf in Hilvarenbeek. Woensdag introduceerden de dierenverzorgers hem bij een bestaande groep dieren. Ze hadden er goede hoop in dat het roofdier snel geaccepteerd zou worden. “Ze zaten al een tijd samen in het buitenverblijf en dit verliep goed en rustig”, laat het safaripark weten via Twitter.

Zwaargewond

Totdat de vrouwtjes zich zaterdag plots tegen het mannelijke dier keerden. Het slachtoffer geen kant op, want in een clan gevlekte hyena’s hebben zij het voor het zeggen. Ze zijn de grootste, agressiefste en luidruchtigste hyenasoort en dat zou het nieuwe mannetje meteen merken. Ze zetten hun tanden in zijn kop en rug. Ze bleven hem bijten, totdat ze grote stukken vlees losscheurden. Nadien sleurden ze hem mee over de grond.

Van de aanval zijn gruwelijke beelden gemaakt, die duchtig bekeken worden via het videoplatform Dumpert. Ook in het wild vallen hyena’s eigen clangenoten aan omdat ze honger hebben of omdat ze hun plaats in de sociale hiërarchie willen verzekeren, zo leert National Geographic ons. Maar in de natuur kan het slachtoffer nog proberen vluchten natuurlijk.

De dierenverzorgers die alles zagen gebeuren, grepen razendsnel in. Maar pas na vijf minuten slaagden ze erin om de hyena te bevrijden. Ze wisten het dier in veiligheid te brengen en lieten de bijtwonden meteen verzorgen. “Onze aandacht gaat nu uit naar het herstel van onze hyena-man”, klinkt het vanuit de Beekse Bergen. “Hij heeft enkele bijtwonden, waar hij naar verwachting volledig van zal herstellen.”

(On)veilig bij elkaar

Het is de tweede keer in één maand tijd dat er in een Nederlandse dierentuin dieren elkaar aanvallen in hetzelfde verblijf. Eind oktober zagen toeschouwers hoe een groep beren zich in Dierenrijk Mierlo op een wolf stortte. De vier beren sleurden één van de wolven het water in, waar het dier verdronk en werd opengereten, terwijl de andere dieren uit de roedel probeerden in te grijpen. De wolf overleefde het niet.

De vraag stelt zich nu dan ook: denken dierenparken wel genoeg na over welke kwetsbare dieren ze kunstmatig bij andere roofdieren zetten?