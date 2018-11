Andrew Gillum, die voor de Democratische Partij de eerste zwarte gouverneur van Florida wilde worden, heeft zaterdag zijn nederlaag toegegeven. In een tweet feliciteert hij Republikein Ron DeSantis met zijn verkiezingsoverwinning.

De gouverneursrace was erg spannend in Florida. Er was een hertelling nodig, maar daaruit bleek dat DeSantis meer stemmen behaald had dan Gillum. Voor de Senaat is er in Florida nog een handmatige hertelling nodig, omdat het stemmenverschil te klein is.