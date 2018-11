Bosbranden Californië: dodentol “Camp Fire” op 76, bijna 1.300 vermisten

Bij de zware bosbrand in het noorden van Californië is het dodental gestegen tot 76. De reddingsdiensten hebben de afgelopen uren nog vijf dode lichamen aangetroffen, blijkt uit de nieuwe balans die sheriff Kory Honea zaterdagavond bekendmaakte. De lijst met vermisten groeide verder aan tot 1.276, of 265 meer dan vrijdagavond. Maar deze lijst is volgens de sheriff verre van precies. Er staan waarschijnlijk dubbeltellingen in en men gaat ervan uit dat een aantal van de vermisten zich toch in veiligheid konden brengen.