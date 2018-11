Trump belooft binnen enkele dagen “allesomvattend rapport” over moord Khashoggi

De Amerikaanse president Donald Trump belooft één van de volgende dagen met “een allesomvattend rapport” te komen over de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi.

“Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd, de moord op een journalist”, zei Trump zaterdag vanuit Malibu, waar hij de slachtoffers van de bosbranden bezoekt. “We zullen met een volledig rapport komen in één van de volgende dagen, mogelijk maandag of dinsdag.” Volgens de president zal in het rapport staan wat de gevolgen zijn, wie die veroorzaakt heeft en wie de moord begaan heeft.

Vrijdag berichtte The Washington Post dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA tot de conclusie is gekomen dat de Saudische kroonprins achter de moord zit. Maar enkele uren later beklemtoonden de Amerikaanse autoriteiten dat er nog geen definitieve conclusie is getrokken. Ook Trump herhaalde dat zaterdag. “Er is nog niets beslist, het is te vroeg”.

De Europese Unie herhaalt intussen haar vraag tot meer duidelijkheid over de omstandigheden van de moord op Khashoggi en wie hiervoor verantwoordelijk is. “We hebben sinds het begin gevraagd om een diepgaand, geloofwaardig en transparant onderzoek”, luidt het in een gezamenlijk persbericht van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken en EU-buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini. De EU wil ook dat Saudi-Arabië maatregelen neemt “zodat zoiets nooit meer kan gebeuren”.