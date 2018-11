Amerika heeft nog geen enkele “definitieve conclusie” getrokken over dood Saoedische journalist

De Verenigde Staten hebben op dit moment nog geen “definitieve conclusie” getrokken over de verantwoordelijken van de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Dat heeft de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Heather Nauert, zaterdag gemeld.

De Saoedische journalist Jamal Khashoggi, die in ballingschap in de VS woonde sinds 2017, werd op 2 oktober gedood in het consulaat van zijn geboorteland in Turkije waar hij administratieve documenten ging afhalen. Volgens het Turkse gerecht werd de man eerst gewurgd en dan verminkt. De operatie werd uitgevoerd door vijftien personen die uit Saoedi-Arabië kwamen en meteen na de moord ook terugvlogen naar Saoedi-Arabië met twee privévluchten en één lijnvlucht.

CIA: kroonprins opdrachtgever

Volgens The Washington Post, die anonieme bronnen citeert, zou de CIA geconcludeerd hebben dat de Saoedische kroonprins Mohammed ben Salmane de opdrachtgever van de moord is. “De recente informatie als zou de Amerikaanse regering al een definitieve conclusie hebben genomen over de moord, is niet juist”, benadrukt Nauert zaterdag. “Er blijven nog veel vragen onbeantwoord rond de moord op Khashoggi.”