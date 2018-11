President Trump bezoekt rampgebied Californië na dodelijke bosbranden en uit opnieuw kritiek

Donald Trump heeft zaterdag de slachtoffers van de bosbranden in Californië ontmoet. De Amerikaanse president hield ook een pleidooi voor een beter bosbeheer.

Het aantal vermisten bij de bosbrand in het noorden van Californië, de zogenaamde “Camp Fire”, is opgelopen tot meer dan duizend. Het aantal doden steeg tot 74. De hulpdiensten hopen nog altijd dat honderden mensen die nu als vermist staan opgegeven, het toch hebben overleefd.

Wanbeheer bossen

Trump uitte eerder al kritiek over het slechte bosbeheer in Californië. Hij herhaalde die kritiek zaterdag en dreigt ermee financiering achter te houden als het wanbeheer niet ophoudt. De Amerikaanse president benadrukte ook dat hij een onderhoud wil met de beleidsmakers in Californië voor een “beter bosbeheer”. “Het bosbeheer moet veel beter. En dat zou jaren geleden al moeten gebeurd zijn. We geven miljoenen dollars elk jaar, maar intussen vallen er zo veel doden, allemaal door een slecht beheer van de bossen”, aldus Trump.

De Camp Fire verwoestte bijna het volledige stadje Paradise. Het gaat om de dodelijkste en meest verwoestende brand ooit in Californië. Het vuur is nog altijd maar voor de helft onder controle.