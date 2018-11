Dode bij Franse protesten om hoge brandstofprijzen: vrouw panikeert bij blokkade en rijdt in op manifestanten

Bij de protesten tegen de hoge brandstofprijzen in Frankrijk is een dodelijk slachtoffer gevallen. In het departement Isère, nabij Pont de Beauvoisin, was een moeder met de wagen op weg met haar dochter naar de dokter. Toen ze op een blokkade stuitte, is ze in paniek geslagen en op betogers ingereden. Daarbij viel één dode.

In heel Frankrijk zijn momenteel duizenden acties aan de gang tegen de hoge brandstofprijzen. Betogers hebben er verschillende blokkades opgeworpen. In het Franse departement Isère, nabij Pont de Beauvoisin, is een dode gevallen.

Volgens BFM TV was een moeder met haar dochter op weg naar de dokter. Onderweg kwam ze een blokkade tegen. Om nog onduidelijke reden heeft de vrouw gepanikeerd en is ze ingereden op de betogers. Daarbij raakte één vrouw, een zestiger, dodelijk gewond. De bestuurster is opgepakt.

“Dit is een tragedie voor iedereen”, reageerde de minister van Binnenlandse Zaken Castaner.

Gele Hesjes protesteren tegen de hoge brandstofprijzen

De Fransen voeren zaterdag massaal protest tegen de hoge brandstofprijzen in hun land. Volgens de website blocage17novembre.com, die alle geplande acties weergeeft op een kaart, organiseren mensen voorlopig op 789 plaatsen verspreid over Frankrijk (filter)blokkades of langzaamaanacties op grote kruispunten en soms zelfs snelwegen. In en rond de hoofdstad Parijs zijn een tiental acties gepland. De actievoerders kregen de bijnaam “gele hesjes”.

Op een jaar tijd steeg de prijs van diesel bij onze zuiderburen met 23 procent en die van benzine met 15 procent, een toename die vooral te wijten is aan de hogere prijs voor ruwe olie. Het ongenoegen van de Fransen richt zich echter op de overheid, die door de accijnzen op brandstof ongeveer 60 procent van de kostprijs in eigen zak steekt. Bovendien voert de regering van president Emmanuel Macron op 1 januari een verhoging van de accijnzen door - in de strijd tegen de klimaatverandering - waarvan ze ondanks het protest niet van wil afwijken.

Nadat een online petitie tegen de hoge brandstofprijzen viraal ging schoten initiatieven als paddenstoelen uit de grond.