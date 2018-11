CIA: “Saudische kroonprins Mohammed bin Salman is de opdrachtgever van moord op Jamal Khashoggi”

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA gelooft dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman de moord op de kritische Saudische journalist Jamal Khashoggi heeft bevolen. Dat schrijft de Washington Post vrijdag, op basis van verschillende, anonieme bronnen bij de CIA.

De conclusie van de Amerikaanse inlichtingendienste staat volledig haaks op de versie van de feiten die Saudi-Arabië presenteerde. Uit het onderzoek dat Saudi-Arabië zelf voerde, zou gebleken zijn dat de kroonprins niet betrokken was. De Saudische autoriteiten hebben de kroonprins, die zich graag voorstelt als een progressieve stem in het koninkrijk, altijd afgeschermd.

De CIA baseert zich volgens de Amerikaanse krant -waarvoor Khashoggi voor zijn dood nog opiniebijdrages leverde- op verschillende inlichtingenbronnen. Daarbij onder meer een telefoongesprek tussen de broer van de kroonprins -Khalid bin Salman- en journalist Khashoggi. Khalid, die ambassadeur is in de VS, zou de journalist hebben aangespoord om naar het Saoedische consulaat in Istanbul te gaan, en hem verzekerd hebben dat hem daar niets zou overkomen. Dat telefoongesprek kwam er volgens The Washington Post op vraag van zijn broer. De krant geeft wel toe dat niet duidelijk is in hoeverre Khalid wist dat Khashoggi ging vermoord worden. De broer van de kroonprins reageerde op Twitter alvast dat het hier gaat “om zware beschuldigingen die niet overgelaten mogen worden aan anonieme bronnen”.

(Lees verder onder de tweets)

As we told the Washington Post the last contact I had with Mr. Khashoggi was via text on Oct 26 2017. I never talked to him by phone and certainly never suggested he go to Turkey for any reason. I ask the US government to release any information regarding this claim. — Khalid bin Salman ???? ?? ????? (@kbsalsaud) November 16, 2018

Unfortunately the @washingtonpost did not print our full response. This is a serious accusation and should not be left to anonymous sources. Our full response was the following: pic.twitter.com/vo1JcNAswx — Khalid bin Salman ???? ?? ????? (@kbsalsaud) November 17, 2018

In Saoedi-Arabië loopt ook een onderzoek tegen de moord op Khashoggi. Die zou kort na zijn aankomst op het consulaat in Istanbul zijn vermoord en in stukken gesneden. De procureur heeft elf mensen in verdenking gesteld. Voor vijf van hen dreigt de doodstraf. Een vijftal hoge ambtenaren, onder wie het hoofd van de Saoedische inlichtingendienst, werden ontslagen.

Volgens the Washington Post hebben hoge Amerikaanse autoriteiten “veel vertrouwen” in de bevindingen van de CIA. Het is afwachten hoe president Donald Trump zal reageren. Saoedi-Arabië is tot nu toe een belangrijke bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten. Tegen zeventien Saoedi’s hebben de Amerikanen al sancties getroffen.