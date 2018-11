Smokkel van ‘verboden’ peren naar Rusland is ‘big business’

Belgische en Nederlandse fruitbedrijven omzeilen op grote schaal de voedselsancties van de Russische president Poetin. Hun producten bereiken via smokkelhandel de Russische supermarkten. Alleen aan de smokkel van peren verdienden Belgen en Nederlanders sinds de sancties naar schatting 240 miljoen euro, schrijft De Morgen zaterdag op basis van een onderzoek door de Nederlandse Volkskrant.

Rusland verbood op 7 augustus 2014 de import van vlees, vis, zuivel, groente en fruit uit de Europese Unie. Poetin nam daarmee wraak voor de strafmaatregelen die de EU instelde na Ruslands annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim en de Russische militaire inmenging in Oost-Oekraïne.

Belgische en Nederlandse conference-peren worden sindsdien door Russische fruitimporteurs via Litouwen en Wit-Rusland naar Rusland gesmokkeld, schrijft de krant. Ze maskeren de herkomst van de peren door keuringscertificaten te kopen van corrupte voedselautoriteiten, met name in Afrika. De peren lijken daardoor ineens niet uit België, maar uit een Afrikaans land afkomstig.

Door de smokkelconstructie zou bijna de helft van de perenhandel met Rusland overeind zijn gebleven. Jaarlijks belandt ongeveer 70.000 ton Belgische en Nederlandse peren in Rusland. Perenverkopers in België en Nederland verdienen naar schatting 56 miljoen euro per jaar aan de handel.