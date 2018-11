Elvis krijgt hoogste onderscheiding van Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag aan zeven mensen de Medal of Freedom uitgereikt, de hoogste onderscheiding voor burgers in de Verenigde Staten. Onder hen ook “The King of Rock and Roll” Elvis Presley, die in 1977 op 42-jarige leeftijd overleed.

Behalve Elvis kregen postuum ook honkballegende Babe Ruth (1895-1948) en de voormalig rechter van het Hooggerechtshof Antonin Scalia (1936-2016) een Medal of Freedom. Orrin Hatch, Alan Page, Roger Staubach en Miriam Adelson konden hun medaille vrijdag wel zelf in ontvangst nemen.

Hatch is een van de langst zittende senatoren in de Amerikaanse geschiedenis. Staubach en Page zijn dan weer voormalige American Football-spelers, terwijl Page na zijn sportcarrière ook een tijd rechter was bij het hooggerechtshof van de staat Minnesota. Miriam Adelson staat bekend als een filantrope; ze is de vrouw van de steenrijke casinomagnaat en een van de belangrijkste gelddonoren voor de Republikeinen Sheldon Adelson.