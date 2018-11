May benoemt Stephen Barclay tot nieuwe Brexitminister

De Britse premier Theresa May heeft Stephen Barclay aangeduid als haar nieuwe Brexitminister. Hij volgt Dominic Raab op, die donderdag opstapte uit ongenoegen met het plan van May voor het Britse vertrek uit de Europese Unie.

De 56-jarige Stephen Barclay was onder meer directeur bij de bank Barclays voor hij in 2010 parlementslid werd voor de Conservatieve Partij. Sinds 9 januari van dit jaar was hij ondersecretaris van Gezondheid in de regering van May.

Volgens een woordvoerder van May zal Barclay zich vooral focussen op de binnenlandse aspecten van de Brexit en zal hij haar Brexitplan door het parlement moeten krijgen. De premier zal zelf de komende onderhandelingen met de EU leiden, klinkt het.

De voormalige minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd, die in april opstapte wegen een schandaal rond het immigratiebeleid, komt ook opnieuw in de regering als minister van Werk en Pensioenen. Zij vervangt Esther McVey die net zoals Raab opstapte wegens Mays Brexitdeal.

