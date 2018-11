CNN haalt slag thuis tegen Trump: geweigerde journalist mag Witte Huis weer in

CNN heeft een belangrijke slag thuisgehaald. Jim Acosta, de reporter wiens accreditatie ingetrokken werd na een verhitte discussie met president Trump, mag het Witte Huis weer binnen. Een federale rechter heeft daar het bevel toe gegeven.

Op woensdag 7 november gaf de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis een persconferentie over de resultaten van de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. CNN-journalist Jim Acosta bleef toen doorvragen over de retoriek die Trump tijdens de verkiezingscampagne had gebruikt over de migrantenkaravaan. Hij wilde het ook nog hebben over het onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016, en weigerde de microfoon terug te geven aan een medewerkster van de president. Het Witte Huis trok daarop “tot nader order” de accreditatie van de journalist in.

CNN diende daarop een klacht in tegen de president en meerdere van zijn medewerkers en kreeg daarbij steun van andere media, waaronder Fox News. Volgens de nieuwszender was het intrekken van de accreditatie een schending van het Eerste en Vijfde amendement van de Amerikaanse grondwet.

De door Trump aangestelde rechter Timothy J. Kelly besliste vrijdag dat de toegang van Acosta tot het Witte Huis onmiddellijk hersteld moet worden. Hij deed geen uitspraak over de schending van de amendementen, maar besliste wel al dat Acosta het Witte Huis moet binnen kunnen tot hij een uitspraak doet over het grotere geheel.